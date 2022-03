Sale Messi, entra Xavi

Cuando Leo Messi sacó billete a París, nadie en el barcelonismo esperaba tan pronto olvidarse del argentino. Hubo que caminar seis meses en el desierto, descender a los infiernos y resucitar al muerto. Después de quince años de dependencia, Messi hizo las maletas y dejó atrás un inmenso solar baldío. Un Barça en bancarrota, sin líder y asfixiado por la situación, tuvo que ver cómo lo despachaban hasta de la Champions League de la peor manera.

La gente no acudía al estadio y no se podía disimular siquiera en nombre del aforo limitado que imponía la pandemia. El Barcelona era un chollo. Cualquiera que pisaba el Camp Nou se llevaba las alforjas cargadas de oro. El Barça era un equipito agazapado, limitado y sin fe. Pero llegó el mercado de invierno y junto a él, Xavi Hernández, un hijo pródigo sobre el que existían más dudas que certezas. Un entrenador que había hecho la mili en Qatar, no parecía haberse expuesto demasiado.

Una liga desconocida y títulos que en Europa no significan nada eran el único antecedente de un técnico que no invitaba al optimismo. Junto al de Tarragona la secretaría técnica dio una lección de fichajes y en un plis plas trajo artillería pesada para el frente de ataque que adolecía de gol. Adama, Ferrán Torres y Aubameyang en la vanguardia junto a Dani Alves en la retaguardia, dieron junto a Démbelé otro tono al conjunto blaugrana.

Con el cambio vinieron los goles y los goles, como en cualquier sitio, levantaron el ánimo. Después de la exhibición del equipo en el Santiago Bernabéu y la lección táctica, ya nadie se acuerda de Messi ni del fair play financiero. Goles son amores decía el viejo relator. Y los goles, como los besos, todo lo curan.

El equipo gana, gusta y golea. Las tres G balompédicas que marcan un ideal de juego. Cosas del destino, Messi es silvado en su nuevo hogar y la prensa le trata como a un jubilado. Dos años en París pueden ser una eternidad y Xavi le abre las puertas del club donde el 10 no sabemos si tiene un lugar. El Barcelona está muy bien y está de vuelta.