Una semana más, volvemos a escuchar aquello de final, última bala o última oportunidad. No vivíamos una semana tan cargada de este tipo de calificativos desde el encuentro contra el Alavés. Ese día se vivió en los Juegos Mediterráneos una de las derrotas más duras de la temporada por el abultado resultado y la nueva sensación de vacío. Ahora, contra un Celta de Vigo contra las cuerdas, con Rafa Benítez en el disparadero y con toda la presión en el seno celtista, los indálicos afrontan este partido cargándose la mochila. La obligación de ganar tiene que estar en el cuadro local. El Almería, con poco o nada que demostrar, debe seguir la filosofía de Jonathan Viera de salir a disfrutar. Si hay un partido en el que no mirar la clasificación, es precisamente éste. Puede sonar contradictorio porque es la cita en la que el rumbo puede cambiar, pero precisamente la mayor motivación está en bajar las pulsaciones de la plantilla. Luka Romero jugó probablemente su mejor partido como profesional por esa libertad que te da jugar como en el patio del colegio, con esa inspiración que te da no tener que demostrar nada. Cada vez que ha surgido la posibilidad del volver a la pelea y, por lo tanto, ganar como único objetivo, la cosa no ha funcionado. Recuerdo el día de Las Palmas en casa como la primera gran tarde de Garitano para vencer. Palmatoria. El día de Mallorca también fue ese último tren antes de un carrusel de partidos complicados contra Barça, Real Madrid y Girona. Vacío. Y la mencionada noche contra el cuadro vitoriano fue el día final. En el que acabó de definirse todo. En conclusión, si todavía existe un mínimo de posibilidad (matemáticas sí, reales prácticamente no), la presión no será buena compañero para mañana. Salgan y disfruten, si es que sigue siendo posible a estas alturas.