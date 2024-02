Londres, 1 de febrero de 2024. Estimado Navarro, esta noche se cierra el mercado de invierno y el hecho de que el Almería no tenga opciones de permanencia no ha impedido que haya habido movimiento en las oficinas del Power Horse. Las salidas de Kaiky, Marciano, Puigmal, Svidersky o Akieme tienen muchas lecturas. Si empezamos por el lateral izquierdo, está claro que un descenso devaluaría más su valor y el Almería apenas podría tener una posición de fuerza. Amortizado su fichaje, se le saca beneficio y, si la rompe en Francia, le podemos sacar aún más rédito. La salida de Puigmal es la de un jugador que no ha acabado de explotar. Vino gratis, así que si sube el Elche, al tener compra obligatoria, se le sacaría beneficio. Y si no suben, al menos habrá acumulado minutos de cara a nuestra temporada en Segunda. Y eso es lo mismo con Kaiky, Marciano y Svidersky. Habría sido lo suyo que también cedieran a Marezi. Aún pueden pasar muchas cosas hoy. Nunca es tarde para corregir los errores que se cometieron el pasado verano...