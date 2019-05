Salir del forofismo

Amis casi 40 he conseguido por fin terminar de desvestirme de ese pesado ropaje, muy brillante y llamativo, sí, pero pesado al fin y al cabo, llamado forofismo. Hablo de fútbol y deporte en general, claro, pero se puede extender a la vida en su conjunto. El forofismo no puede conducir a nada bueno, piénsenlo conmigo. Sólo a una alegría a todas luces sobredimensionada si salen las cosas bien para los tuyos, que se convierte en inaguantable frustración si salen mal. Sin términos medios.

Yo era de los que lloraba y rompía cosas cuando el fútbol le daba la espalda a mi equipo o, mucho más, a mi selección. Con el 'Tassotitazo' a Luis Enrique en USA 94 le reventé a mi tío Pepe una flamante radio que me había dejado, no sin recelo, pocos minutos antes. En el Mundial de Corea entré en depresión con aquella canallesca actuación arbitral de aquel egipcio infame, y la desazón me duró días. Confieso, eso sí, que el hambre no se me quitó. Conozco a un madridista acérrimo al que le prohibieron ir al Bernabéu por sus problemas cardiacos. Y veo a muchos señores de más de 60 que se enfundan la camiseta de su equipo con los pantalones de 'tergal' y hasta se atan bufandas a las muñecas para dar rienda suelta a sus instintos más forofos, aun a riesgo de que la cámara de televisión les pille un primer plano y evidencien con pruebas su ridículo supino.

Yo ahora veo el fútbol, o el tenis, o... con las mismas ganas de que los míos ganen, lo reconozco. Pero la mesura de esta etapa vital me sosiega y reconforta. Y una de dos. O voy camino del nirvana o es que me estoy haciendo mayor.