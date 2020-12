Salud para todos

Almería, 31 de diciembre de 2020. Si cada año por estas fechas solemos desearnos salud mutuamente y para todos nuestros lectores, en este que entra en particular ese deseo es si cabe más sentido por las pérdidas sufridas en muchas familias y por los devastadores efectos que el desempleo ya está provocando. A ti en particular te deseo que críes a ese retoño con el cariño que desde la lejanía se atisba y que pronto podáis volver al terruño para abrazar a los seres queridos. En el ámbito de la UD Almería comparto tu visión y espero que sea el año de la consagración del ambicioso proyecto de Turki Al-Sheikh (un tercer curso en Segunda podría ser bastante peligroso a nivel de sostener las inversiones que se vienen realizando). Me consuela ver que el presidente aprende de sus errores y mantuvo a José Gomes en su peor racha de la temporada, por lo que presupongo que tampoco caerá dos veces en la misma piedra de fallar en el mercado invernal. ¡Salud en 2021!