Sálvame o mátame camión

El parking es el indicador que revela, en ocasiones, el nivel de una plantilla. Cuanto más alta sea la gama de los vehículos, de un mayor nivel ha de ser el plantel, en teoría. El del Power Horse Stadium lució el sábado en todo su esplendor, con un buen número de vehículos muy caros, de lujo. Pero sus propietarios no eran futbolistas. Sus dueños o arrendatarios, que hay de todo, eran empresarios, representantes de la clase política, el que la tiene, y muchos profesionales del postureo con ganas de presumir y de ser vistos. La importancia del partido y la notoriedad de Turki Al-Sheikh hicieron aún más patente la precampaña electoral en Almería, si ya no lo estaba. El palco, así las cosas, se llenó de caras conocidas y desconocidas, pero con el misma afán de protagonismo, y también de 'paracaidistas' itinerantes que viven la fiesta de otros en una suerte de vampirismo. Estar es necesario aunque no sume mucho, porque la ausencia resta bastante más. Y no es necesario saber de fútbol, balonmano, basket o rugby, ese deporte de brutos jugado por caballeros. Lo interesante es parecer que se sabe y no extenderse, para no ser descubierto. El fútbol o la UDA les traen al pairo a muchos y les importan tanto como un accidente de bicicleta en Hong Kong. Ellas y ellos, nacidos para ser del Real Madrid, ven una oportunidad, y no un castigo, en este acto público, para estirar el cuello, hacer populismo e intercambiar teléfonos. Pero, por encima de todas las cosas, es del todo punto imperdonable no fotografiarse con los héroes de turno, para presidir la portada del día siguiente o la web de esa misma tarde. El paripé se puede repetir este sábado o contra el Alcorcón, en el supuesto más lejano. Habrá besamanos, miradas de tahúres y abrazos con puñal e intereses espúreos. Hay mucho en juego, más que sobre el prado.