Londres, 26 de enero de 2023. Estimado Navarro, parecía un simple tuit de apoyo, pero esa foto y ese mensaje tiene muchas lecturas. Me refiero a la de Ramazani chocando su mano con Samú Costa, de espaldas. El mensaje, muy claro: "Un verdadero rojiblanco nunca se rinde". No es casualidad que el mediocentro le acompañe en esa foto. El portugués, como el belga ahora, pasó de héroe a villano y descendió a los infernos, pasando a un segundo plano en los últimos meses. Pero no se rindió y sus actuaciones ante Atlético y Valencia le han recuperado para la causa. Ramazani falló un penalti en Mestalla y la afición se cebó con él. Tal fue el nivel de abuso que el joven futbolista decidió borrar sus redes sociales. Con ese tuit, el club intenta arropar a un jugador de potencial indudable. El canto de sirena del Olympique Marsella cumple la misma función: levantar su ánimo. Estoy convencido de que no hay mejor entrenador que Rubi para que el atacante vuelva a su mejor versión y sea determinante...