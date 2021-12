Samba do Brasil

Hoy me voy a andar sin prolegómenos: Wellington Silva era buenísimo. Así, a cara perro. Hoy me apetecía empezar así. Pero seguro que estaréis de acuerdo conmigo en que Wellington (Río de Janeiro, 1993) era un jugador tremendamente especial. Y me gusta referirme a jugadores como él, con la sensibilidad de una taza de porcelana, de la siguiente forma: elástico. De goma. Porque, además de que suena francamente bien, no hay un calificativo mejor para el bueno de Wellington. Su carácter desenfadado en lo futbolístico y su físico menudo le permitían introducirse entre las piernas más sinuosas de la Primera División con el balón pegadito al pie y con solo un objetivo aparente: llegar a la línea de meta, que era, para él, la línea de cal. De ese modo, en una temporada rara, amarga y con un final conmovedor, Wellington era uno de esos jugadores a los que confiar toda tu ilusión y esperanza por salvar la categoría. Su partido contra el Villarreal en el Mediterráneo (cuatro amarillas y una expulsión forzó, casi nada), su asistencia a Macedo en El Arcángel o cómo levanta él solo un partido contra el Rayo en casa son actuaciones que hablan por sí solas del nivel de Welli. Su aspecto ya dejaba entrever qué clase de jugador era. Bajito, brasileño hasta los andares, rapado, cabeza gacha. Nunca ha sido un goleador -en Almería se fue de vacío-, pero en ataque era un arma de fuego. Y eso casi nunca lo marcan las estadísticas. Él solo revolucionaba a un Almería que, en términos ofensivos, apenas se sostenía. Fue bonito disfrutar de él. A día de hoy, con cerca 29 de primaveras, sigue sin romper el huevo (ni parece que ya vaya a hacerlo). He pensado que quizás es un rasgo identificativo de los tan odiados panenkitas (¡ese concepto!) como yo. Predilección por los jugadores cuyo potencial es tan enorme como la leche que se pegan después.