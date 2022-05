A San Fernando

El penalti parado por Fernando nos tuvo, nos tiene y veremos cuánto nos tendrá en un ah-ah-ay. Ese rechace y esa clavada de rodilla del portero nos heló el corazón y nos partió el alma en pedazos temiendo lo peor, no quedando si no esperar el milagro para que no se parta y su presencia siga alimentando nuestra hambre de ascenso, con todo metido en la maleta de los sueños, que diría el otro gran Manolo García, ese que canta. Más nos vale a todos que no sea nada, pues aún quedan cuatro jornadas y ojalá ni hablemos de playoff. Está más cerca la posibilidad de ascender directamente y ahora las miradas se dirigen a un Valladolid que cierra jornada contra el filial de la Real, al que la UDA rendirá visita en un par de semanas.

Me quedo con la vuelta por sus fueros de Robertone en El Plantío, con gol y medio -la otra mitad, aunque él no quería, fue de Grego Sierra-. Atrás también se consolida la pareja de centrales Ely-Babic, que nos tiene asimismo acongojados con su amenaza de sanción por ciclo de tarjetas. Qué decir que no se haya dicho de Pozo por un lado y ojo con Centelles por el otro, que brinda descansos de calidad a un Akieme que si se descuida pierde su sitio definitivamente en el once inicial tipo de Rubi. Descansaron también De la Hoz y Portillo, volviendo Samú Costa esta vez escoltado por Eguaras, soberbio.

Con tal fondo de armario, no es de extrañar que se respiren aires de grandeza en Almería. Porque si Appiah no aprovecha la oportunidad ahí está Curro para hacer el doble en la mitad de minutos. Y el sábado siguiente, con todos enchufados, puede ser al revés. O que a Puigmal le salga todo. O vete a saber si las fieras aletargadas, entre Ramadán y lesiones, no recuperan voracidad goleadora. Porque, como San Fernando, esta UDA lo mismo te echa un pulso que te juega un sencillo. Que la Virgen del Mar nos pille confesados. Y que no sea nada…