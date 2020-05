Almería, 14 de mayo de 2020. Estimado Piñeiro, en efecto con la excusa del coronavirus estamos asistiendo a escenas muy tristes que en el ámbito del periodismo deportivo han derivado en lo que podría considerarse un secuestro informativo en toda regla. Es curioso que la LFP se arroge la potestad de suministrar los contenidos a los medios de comunicación y más curioso aún que sea Mediapro la concesionaria del contrato. Tebas se lo guisa y Roures se lo come. Para que el lector entienda el calado de esta medida, en adelante los medios solo podremos difundir las imágenes que estos señores elijan previa censura y las entrevistas que hayan seleccionado. Carece de sentido que en un recinto tan amplio como un campo de fútbol la prensa tenga el acceso restringido adoptando las medidas de prevención adecuadas. Para fotógrafos y cámaras, por ejemplo, que una agencia nutra de contenidos va a suponer su ruina profesional. Y no hay derecho. PD: El gabinete del club, por suerte, está al quite.