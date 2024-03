A Segunda, oe

Bueno, después de la derrota de la Unión Deportiva Almería este viernes de visitante frente al Celta de Vigo, hablar de jugar en segunda división la temporada que viene no parece muy arriesgado; ni siquiera irrespetuoso. Nada, el equipo no carbura, no funciona, porque entre otras cosas, los jugadores transmiten la sensación de derrota y desprenden ese olor que huelen los adversarios. No se lo creyeron, ni se lo creen y eso tiene sus consecuencias. No han ganado ningún partido en todo el campeonato y a lo mejor hay que apostar a que termina la competición virgen de victorias. Nueve empates en veintisiete encuentros, es muy poquita cosa como para aspirar a quedarte en la élite del fútbol nacional, pero es lo que hay. Nuestro Almería no hará lo que ya no hizo, salvo que se obre el milagro con una serie de combinaciones que implican ganar todo lo que queda por delante y ver que hacen los otros dos equipos andaluces, Granada y Cádiz, hasta ahora quienes le acompañan en el tren de la bruja. Porque el Celta, rival directo de la UDA, el viernes se quedó tres puntos que valen doble. Los tres que le suman en la tabla, y ya pone tierra de por medio con sus perseguidores inmediatos, y los tres que no sumó el rojiblanco. Las cuentas de la vieja, pero cuentas al fin, que te indican que tu día más importante cuando en agosto se reanuden las competiciones, serán los sábados. Y si a perro flaco todas son pulgas, el jugador que había dado la cara contra el Atlético de Madrid, Luka Romero, fue lesionado por su propio compañero Marc Pubill, después de un accidente de juego que acabó con un planchazo en el rostro. La buena noticia para el Almería y la selección Argentina, es que según el parte médico, Luka no sufrió fractura de mandíbula como se suponía. Ya habrán observado que no hablo de fútbol, sino de sucesos y es lo que queda después de ver otro partido decepcionante de los nuestros. Pero claro, si la crónica pasa por ahí, mal asunto. Dentro de una semana, la UDA recibe al Sevilla en el Power Horse Stadium. El año pasado el triunfo se quedó en casa. El duelo será entre necesitados porque en Nervión tampoco están para tirar muchos cohetes.