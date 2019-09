Sekou lo sabe perfectamente

Hemos leído esta semana al delantero Sekou, pichichi del equipo y que parece que de la mano de Pedro Emanuel y las urgencias en este arranque de Liga, habida cuenta de las salidas de Demirovic, Caballero y Álvaro Giménez, y hasta la llegada de un '9' que fuera del agrado del nuevo cuerpo técnico, hicieron que no le quedara otra al luso que depositar toda su confianza en un futbolista que no entraba en las quinielas de nadie para esta temporada. Después de su salida a modo de cesión la campaña anterior al Mestalla, donde pasó con más pena que gloria, entre otras cosas por sus continuas lesiones, a buen seguro se siente muy arrepentido de no haber escuchado y hecho caso a las personas que, con todo el cariño, le aconsejaron quedarse en el Almería y pelear por tener minutos, pero el "orientador" de turno, cegado por no sé qué motivos, logró convencerle para sacarlo del vestuario y emprender nuevo rumbo hacia un equipo que estaba igual o casi peor que el filial, a quien le hubiera venido muy bien su ayuda para evitar el descalabro del descenso de categoría. Como digo, prefirió hacer caso a su "orientador". El bueno de Sekou sabe que este verano estaba más fuera que dentro del Almería. Es más, Óscar Fernández no es que comulgara mucho con el ariete y desde su llegada al banquillo siempre estuvo en las quinielas de los jugadores a dejar el Almería, teniendo en cuenta además los fichajes que por aquel entonces había hecho Corona y los que tenía en cartera. Me alegro por Sekou. Esta vez ha tenido la paciencia que le faltó la temporada pasada y ha sabido aguardar la oportunidad que le dio el destino para convertirse a día de hoy en un "insustituible" para Pedro Emanuel, pero no porque le quisiera el portugués, sino porque con su trabajo y goles se ha ganado un sitio en ese vestuario. Sekou, que tengas suerte y hagas muchos goles, pero no olvides que el año pasado también pudiste ayudar al club y la rabia y los malos consejos te llevaron casi hasta la rampa de salida.