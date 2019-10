Vuelvo a recurrir a Charles Darwin, como hace unas semanas, para hablar de la UD Almería. El científico británico es famoso por su Teoría de la Evolución y la Selección Natural, el proceso que es responsable por la evolución de las adaptaciones de los organismos a su medioambiente. En el Almería, en materia social, vivimos en una evolución permanente. La masa de fieles cambia cada año. Que haya aficionados que se enganchen al equipo en distintos momentos y por distintos motivos es normal. Lo importante es que esos aficionados subecarros se fidelicen y se queden. Así es como crece la masa social de un club. Mi ejemplo es muy claro. Yo me enganché al Almería CF en la temporada 94/95, cuando el equipo practicaba un fútbol espectacular en Segunda B, clasificándose para el play-off de ascenso y subiendo a Segunda A. Obviamente, la buena marcha deportiva ayudó a que me subiera al carro, pero una vez me subí, no me volví a bajar. Ni cuando descendimos dos temporadas después en el duelo ante el Ourense. Ni cuando dos temporadas después volvimos a descender, esta vez a Tercera. Ni cuando en el Juan Rojas, aquel año en Tercera, con un proyecto modesto, cargado de futbolistas almerienses, nos juntábamos, como digo, poco más que medio millar de aficionados. Estuve a las duras y a las maduras y sigo con mi abono pese a vivir en Londres y pese a no poder ir casi a ningún partido. La semana previa al partido ante el Cádiz, donde registramos la mejor entrada en años, fue para mí una especie de deja vù. Me vino a la mente aquel primer partido de la UDA, precisamente ante el Cádiz, que fue de puertas abiertas para intentar enganchar a la afición. Aquel día, 8.000 personas se dieron cita para ver la derrota. No se quedaron todos, pero algúno sí se enganchó. Con lo de los Audis y el proyecto de Turki sucede lo mismo. No todos los que fueron al Mediterráneo se quedarán, pero sí habrá una selección natural de aficionados que arraiguen y que harán que este club crezca cada día un poquito más…