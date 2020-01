Semana clave

El futuro inmediato del Almería se puede decidir esta semana según se desarrollen 2 situaciones de distinto calado. De una parte, está la intervención quirúrgica a la que se sometió ayer Al-Sheikh en tierras norteamericanas. Esperemos que haya ido bien y que el propietario del club esté al 100% pronto. La otra situación es la decisión de la LFP sobre el aumento del tope salarial. El Almería quiere subir sí o sí y tiene encarrilados varios fichajes de cierta magnitud y coste, que no se pueden oficializar sin que el organismo que preside Javier Tebas dé el visto bueno. La decisión, en palabras del director general Mohamed El Assy, se iba a tomar entre este ayer y hoy y, a partir de ahí, cabe esperar que el movimiento de entradas y salidas sea importante. Unas salidas que también nos tienen un tanto en alerta, ya que el propio director general dijo que se manejaban ofertas por todos los futbolistas de la plantilla y eso dio pie a pensar que puede haber salidas inesperadas. La tensa espera para ver la resolución de este asunto se ha visto agravada con la falta de fútbol en el fin de semana, al no haber liga en detrimento de la Copa del Rey y al estar eliminados del torneo copero. Los de José María Gutiérrez han contado con más tiempo del habitual para preparar el partido de este jueves en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ante el Real Oviedo. Una buena oportunidad para confirmar las buenas sensaciones ofrecidas en Lugo en el primer partido del año y así sumar el primer triunfo en casa de 2020 y consolidar esa segunda plaza sin perder de vista al Cádiz, líder a 5 puntos. Al ser partido entre semana, y para incentivar a la afición, el club volverá a sortear un Audi. Esperemos que haya un buen ambiente en el Estadio. Si queremos ser un equipo puntero de la categoría y dar el salto a Primera División, el ambiente en las gradas tiene que ser mayor. Con tener más volumen de público no basta, hay que estar más involucrados con lo que suceda durante el partido. Hacer ruido. Estar encima del equipo, del rival y del colegiado. Lo que vino a pedirle El Assy a la Federación de Peñas…