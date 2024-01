Semana de derbi

Ni mucho menos acaparará tantos focos como la escandalosa situación que tuvo que padecer la UD Almería en el Santiago Bernabéu el pasado fin de semana, pero este domingo volveremos a vivir uno de esos encuentros tan esperados entre no pocos almerienses a lo largo del año. El derbi almeriense está de vuelta este fin de semana cuando se darán cita en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles el Poli Almería y el filial de la UD Almería para disputar su partido de vuelta en el grupo IX de Tercera RFEF. O lo que es lo mismo, el conjunto dirigido por Carlos Hinojo frente a los pupilos de Alberto Lasarte. Algunos de ellos midiéndose a su pasado no tan lejano, al que fuera su escudo y a aquellos que llegaron a ser sus compañeros. Ambos equipos se volverán a ver las caras después del triunfo del filial en el encuentro de ida disputado en el Anexo allá por el mes de septiembre, ese que ahora nos puede parecer tan lejano. Unos con ánimos de revancha y otros con ganas de revalidar su dominio en la capital almeriense. Aunque lejos de parecerse a los derbis de antaño, cuando enfrentaban al primer equipo de cada uno de los clubes, el de este domingo no deja de gozar de su atractivo y esa pasión que despierta todo derbi sea en Sevilla, Madrid, Asturias, Barcelona o Almería. Habrá quien recalque que se trata de la quinta categoría del fútbol español y que difícilmente se parezca a aquellos que se disputan en otros puntos de la geografía española, pero no todos los días se puede jugar un derbi, y los jugadores bien son conocedores de ello, viviéndolo con especial entusiasmo. No es una semana como otra cualquiera. Para algunos podría ser un partido más de esos tantos que se juegan durante la temporada, pero para otros muchos dista mucho de ser un choque cualquiera y un día más de los 365, o 366 si es año bisiesto, que hay en el calendario. No son pocos los que tienen esta fecha señalada en el calendario de manera especial, contando los días que restan para la llegada del tan esperado y ansiado momento. La cuenta atrás ya está a punto de terminar, el domingo será el gran día, vayan cogiendo asiento. El derbi almeriense está de vuelta.