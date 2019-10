Semana dura

Tenía que llegar, por pura lógica, la primera derrota. Es verdad que visto el transcurso del partido fue algo evitable y que dada la dinámica del Almería podría haberse convertido hasta en victoria. Pero lejos de cábalas, el primer tropiezo es un hecho. Bien es cierto que es ante otro de los conjuntos potentes de LaLiga Smartbank. El Cádiz es el líder y, aunque muchas victorias las ha conseguido sobre la bocina, está demostrando un gran nivel. Quizá sea de los clubes que más claro tienen su hoja de ruta sobre el campo, con Álvaro Cervera poniendo su sello. Ahora bien, de poco vale ya pensar en ese partido. Agua pasada no mueve molino. Es interesante y genera cierta incertidumbre qué respuesta dará el equipo al primer traspié. A los grandes conjuntos se les pone la nota cuando el agua va en contra. En este caso aún no hay una muestra significativa, pero esta primera piedra ya evidenciará comportamientos. Por si fuera poco, la semana depara dos partidos de aúpa. Dos visitas a dos de los campos históricos de la categoría. El Molinón y Riazor, dos plazas necesitadas. Donde el cuchillo ya está entre los dientes y donde la grada ya muerde y sus banquillos tambalean. También van a ser interesantes estos dos partidos porque seguirán las rotaciones. No debemos olvidar que la mayoría de los nombres de este sobresaliente inicio ya estaban el año anterior. Hay expectación por ver cómo Pedro Emanuel introduce a los grandes fichajes de Turki Al-Sheikh, que se ha dejado ver con José Mourinho por redes sociales, en la dinámica. Esperan su oportunidad Darwin Núñez y Arvin Appiah, las dos caras visibles del verano. Ganas de verlos sobre el césped para comprobar si pueden trasladar esa versión diferencial también al Almería. Ahí se verá también al entrenador, porque no es difícil hacer cambios en un equipo en marcha y con buenos resultados.