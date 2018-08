Semana polideportiva

Ya se nos va la Feria. Por un lado, me alegro. Parodiando a Pepe Céspedes, ya vamos a sacar los abrigos porque empieza el frío. Bueno, con que no haga tanto calor, creo que nos conformamos la mayoría. Y mira que este año no ha sido de esos veranos achicharrantes y pegajosos, en los que costaba hasta respirar. ¡Bendita la meteorología que me hizo en el Camino en Asturias y Galicia! Por el otro lado, siempre que se va la Feria uno tiene melancolía, resaca. Es el mismo sentimiento que cuando éramos estudiantes, que no teníamos ganas de volver a los pupitres. Ahora no se me acaban las vacaciones, pero sí que se va una semana en la que se vive el deporte en su estado más puro, en la que disfrutar es lo más importante y donde aparecen modalidades que no tienen cabida en otras semanas del año. Da gusto compartir un rato con jugadores de pádel, con gente de la pesca, con tenistas, ver a los caballos de la hípica, disfrutar con los tradicionales o los novedosos juegos de mesa... Esos instantes de Feria en los que se sienten los mejores de sus disciplinas y en los que se les enciende la cara de felicidad al explicarte en qué consiste su deporte, es lo más parecido a los Juegos Olímpicos que un deportista aficionado puede estar. Y la Feria se acaba hoy y vuelven los sinsabores del deporte profesional. Derrotas, horarios lamentables, amenazas de huelga..., en fin, que el fútbol como deporte rey engancha mucho, sí. Volvemos poco a poco a la rutina. Los turnos de trabajo se estabilizan tras las vacaciones, las playas se desmasifican, la tranquilidad vuelve a las calles, las noches le van quitando protagonismo al día... Y ya no nos vamos a poder comer un bocata de morcilla del Molino de los Díaz o un buen gofre de Fenoy hasta el año que viene. Ahora nuevamente nuestro paquete de pipas de cada fin de semana y a ser nuevamente alienados por un deporte cada vez más desarraigado.