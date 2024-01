Londres, 4 de enero de 2024. Estimado Navarro, ¡feliz año nuevo para ti, tu familia y todos nuestros lectores! Esperemos que 2024 sea un gran año para todos, aunque en clave rojiblanca es difícil ser optimista. El descenso es cuestión de tiempo y tocará volver a empezar. O eso es lo que queremos creer, aunque es difícil no dar pábulo a los agoreros que dicen que Turki no tiene tiempo para su juguete y se aproxima la liquidación por cierre. El hermetismo que rodea al club y la falta de movimiento no ayudan a ahuyentar fantasmas y así es imposible. En estas, visitamos al Osasuna con las novedades en la convocatoria de Pubill, Marezi y Svidersky. Menudo panorama. Los fichajes no llegan y escuchando a Garitano parece que la cosa no promete. Sigo sin entender cómo estamos gestionando esta temporada, desde su inicio. La concatenación de errores se siguen sucediendo mientras el equipo marcha a la deriva y la afición tiene sensación de abandono. A ver si cambiase la dinámica, aunque lo veo harto complicado...