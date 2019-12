Sensatez en el mercado

Si no ocurre nada extraño (y no es la típica frase con la que los periodistas nos cubrimos la espalda, sino que con Turki hoy es blanco y mañana, negro), la UDA realizará en torno a una decena de movimientos entre salidas y entradas en la ventana que se abre la próxima semana. Las plantillas siempre se pueden mejorar, hasta en las campeonas hay movimientos durante el verano. También es comprensible que salgan Chema, Gaspar, incluso Ozornwafor, ya que José María Gutiérrez, otrora Guti, no cuenta con el nigeriano a pesar del déficit en el eje de la zaga (¡y eso que a 30 de agosto había tres centrales!). Sin embargo, tan mal no estará el cuadro almeriense cuando marcha en segunda posición una vez transcurrida la primera vuelta de competición. No en vano, no ha bajado del cuarto puesto en toda la liga, estando en 13 jornadas en ascenso directo. Pero como lo importante es acabar ahí una vez dobladas las fechas disputadas, el Almería realizará varias entradas en el mercado.

El que suscribe estas líneas espera que sean por necesidad y no por capricho de ese jeque que no debe olvidar que el escudo está por encima de cualquiera persona por mucho dinero que esta tenga. Así, todo lo que vaya más allá de un central (zurdo si puede ser), un extremo para cada costado (prioritario el diestro) y un delantero por ese 1-4-4-2 de Gutiérrez es excedente. Más de esas tres o cuatro incorporaciones es un excedente innecesario, pudiendo revolucionar un vestuario hasta ahora tranquilo y que marcha por la senda correcta. Leo y escucho opiniones que exigen un portero teniendo a Fernando, René y Rosic; un lateral zurdo, con Jonathan y Martos; y un centrocampista creativo, con Vada, Aguza y Coric. Espero sensatez, ya que esto es la vida real y no el Football Manager.

PD: Feliz Nochebuena a todos, incluidos los que diseñaron esa bandera fea.