La bronca que Mohamed El Assy lanzó al equipo en el descanso de Alcorcón, según informó este mismo periódico, tuvo su réplica. No es un secreto que, desde la directiva, cada vez están más descontentos con lo que se está viendo sobre el césped, y la verdad es que, hasta cierto punto, se puede entender. El encuentro ante el Extremadura aburrió a las ovejas. El mítico encontronazo entre sensaciones y resultados. Yo quiero comprender a los mandamases del club. No obstante, por muy enfadado que estés, entrar al vestuario está mal si no eres futbolista ni miembro del cuerpo técnico. Esta perogrullada hay que recordársela a los directivos, que se dejan llevar por su calentón para abusar de su poder cuando no les satisface lo que ven. Y parece que El Assy es habitual en esto. No era tan difícil adivinar que, detrás de ese gesto impasible, esa fachada imponente y esa boca que jamás ha esbozado una leve sonrisa se escondía un tipo malhumorado e inflexible. Es probable que el propio El Assy esté presionado por un Turki Al-Sheikh que quiere ver resultados. Además, ambas regañinas al descanso surtieron efecto en los jugadores, que salieron en sendas segundas partes más enchufados que su rival. Sin embargo, a la larga es un método que penalizará al vestuario. Entrar en la caseta dando voces no solo desacredita al entrenador delante de sus jugadores, sino que puede llegar a saturar a los futbolistas. Por ello, lo mejor es que cada uno se dedique a lo suyo. Los jugadores a jugar. Emanuel a entrenar. El Assy a gestionar. Que cada palo agarre su vela. Ya saben, la separación de poderes, pero llevada al fútbol.