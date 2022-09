Sequía sin rogativa

Las crisis van y vienen en el fútbol. Ocurre que cada cual aplica este nombre femenino a su libre albedrío. Parece razonable que la situación temporal es la que hace que sea más o menos grave. La UDA ha encadenado tres derrotas y parece suficiente para asegurar que está en crisis. Pero qué quiere decir estar en crisis, cómo se identifica este estado y cómo se supera. "Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso" es una de las definiciones de esta palabra. No parece que se ajuste al caso de los nuestros. Con 32 jornadas por delante, la situación de la UDA no es "ni grave ni decisiva". El equipo está en crisis porque no gana, no marca y ha encajado en las seis jornadas disputadas. En varias ha estado más cerca de puntuar que de perder -Valladolid y Mallorca- y, de hecho, no ha merecido caer, pero las derrotas morales no suman. Está lo merecido y lo conseguido, y los rojiblancos no se han puesto de acuerdo en estas dos cuestiones. Hay casos y cosas importantes que no son interesantes y los hay que son interesantes pero que carecen de importancia, dependiendo de cuál sea el saldo que deja. Los problemas de Robertone, Ramazani y compañía viven un periodo de incertidumbre y su origen está íntimamente ligado con el gol. El acierto es el que da y quita razones, y los unionistas no la meten ni al arco iris. Lo dijo Rubi y lo ve todo el mundo. Pero ésta no es una enfermedad que, identificada y pronosticada, se actúe para atajarla con todos los medios. Es conocido y está reconocido el problema, pero nadie, de momento, le pone remedio. Antaño, en prolongadas etapas de sequía, los creyentes hacían rogativas para que lloviese. La UDA sufre una sequía goleadora de libro. Su solución pasa por creer y apretar los dientes hasta que salte el esmalte.