Nuestro Sergio Ramos

Almería, 24 de febrero de 2022. Estimado Piñeiro, cuando el club firmó a Carriço este verano todos tuvimos claro el rol que venía a desempeñar. Un central experimentado que aportase jerarquía a una zaga que el curso pasado tal vez pecase de excesiva bisoñez para la categoría con Cuenca y Maras. El hándicap era que el portugués venía siendo propenso a las lesiones en el ocaso de su carrera y a las primeras de cambio le ocurrió lo que a Sergio Ramos en el PSG, que cayó al poco de jugar unos minutos. Me consta que su recuperación se ha llevado a conciencia, al punto de que el club y el cuerpo técnico confiaron en su completo restablecimiento para no reforzar esa posición en el mercado invernal. La eventualidad de Chumi le abre al exsevillista las puertas de la titularidad y no dudo que dará el callo por su carácter ganador. Jugártela con Iván Martos, más lateral que central como bien apuntas, o desplazar a De la Hoz del pivote sería jugársela.