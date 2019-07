Quienes trasnocharon la noche del viernes para ver el derby madrileño disputado en Nueva York, con absoluta seguridad no esperaban ver diez goles. Quienes nos despertamos con la noticias, esperamos el diferido para corroborar algo impensable para cualquier colchonero, y es que acabado el primer tiempo el equipo de Simeone le ganaba a su eterno rival por 5 a 0. Luego fueron seis y podrían haber sido más que siete porque las oportunidades existieron. El triunfo, tratándose de un encuentro amistoso, digamos que es relativo, algo que dejaron caer Sergio Ramos y también el técnico Zinedine Zidane. Pero ambos saben que este tipo de partidos son de todo menos amistosos, y sino que le pregunten a Carvajal o a Diego Costa, o mejor que me lo pregunten a mí después de que España le hiciera seis amistosos goles a Argentina . Tampoco creo que los aficionados del Real Madrid consideren la goleada menos dolorosa por ser amistosa ya que desde la madrugada del sábado se ha convertido en una estadística que rompe aquella del 3 - 6 de los años 50. Para la reflexión y por respeto a la gente que paga su entrada, no debería usarse la calidad amistosa del encuentro para jugar en modo trámite, cuando los suponemos a todos, jugadores profesionales. Por eso y una vez admitido que no hay clásicos amistosos, parece una obviedad decir que el Atlético de Madrid ha fichado bien, ha rejuvenecido la plantilla, parece haber encontrado en Joao Félix el hombre que hará olvidar a Griezmann, y saca chapa de candidato a todo. En el barrio de al lado, el Real Madrid sigue buscando la fórmula que lo convierta en un equipo y este será el desafío de Zizou. El equipo blanco no encuentra su juego y jugadores importantes, siguen instalados en la desidia. Al técnico francés no parece que le gusten las novedades y apuesta por la vieja guardia. Sigue siendo aquel club de Zidanes y Pavones. Los Pavones poco a poco se están yendo. Algunos de ellos ya visten la elástica blanquirroja.