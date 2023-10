La historia de una narcisista contada en primera persona, Sick of myself nos enfrenta a Signe, una joven narcisista que haría lo que fuese necesario con tal de llamar la atención, inclusive si es a costa de sí misma y de su salud.

El cine noruego contraataca poco después del boom de The worst person in the world, de Joachim Trier, y nos presenta a la película nominada en el Festival de Cannes del 2022, en la sección oficial de largometraje, película que está actualmente en Filmin, Mubi y Apple TV.

El ojo del director, Kristoffer Borgli, se hace notar. No es coincidencia que este año tenga uno de los estrenos más esperados junto con Nicolas Cage en la anticipada Dream Scenario, que fue estrenada en el TIFF, Festival Internacional de Cine de Toronto, y producida por A24 ( la productora del momento en cuanto se refiere al cine independiente americano, liderada en este proyecto por Ari Aster, el director de Hereditary y la maravillosa Midsommar).

Borgli, nos enfrenta a los momentos definitorios que llevan a la narcisista, Signe, a cruzar los límites. Desde una relación tóxica con su novio, basada en la competencia y el crimen del mismo, hasta verse relegada debido a su éxito como artista, los delirios de grandeza cada vez que nos posicionamos dentro de sus fantasías pasan por las mentiras más insulsas, como fingir que no tenía padres o que tenía dedos extras hasta lo más extremo, como fingir una grave enfermedad.

Al contar la historia de una narcisista, es necesario ir a los extremos y el director no teme mostrarlos. Signe, en un afán por continuar compitiendo con su novio y ganar notoriedad de la manera que sea necesaria, lee una noticia sobre una rara enfermedad causada por un medicamento, y es en ese momento en el que decide automedicarse hasta desarrollarla. Su cuerpo se deteriora agresivamente pero empieza a lograr su meta, llamar la atención de cada habitación a la que entra, es solo conforme avanza la historia y conforme creemos que habrá una reflexión profunda del personaje que sufre la condición de narcisista cuando notamos que, inclusive en su aceptación, hay cosas de las cuales no hay vuelta atrás

El cine noruego es una buena opción cada vez que aparece, los guiones son muy pulcros y el ritmo funciona muy bien, en el caso de Borgli, tiene diálogos brillantes que hacen que la historia cobre autenticidad, a fin de cuentas, ahora que el término se ha puesto de moda, ¿no todos conocemos a algún narcisista?

La nueva película de Borgli, protagonizada por Cage, tendrá un estreno en España el 10 de noviembre de este año.

Tiktok: @snasfilm