Siempre es el Madrid

Una nueva proeza blanca, esta vez eliminando de la Champions League al Mánchester City de Guardiola, pone en duda algunos tópicos de los que se repiten como verdades futboleras. Porque el arrebato rompe el orden táctico. El corazón puede más que la cabeza y porque el que juega mejor, no siempre gana. El Real Madrid no jugó mejor que el PSG, que el Chelsea y que el Manchester City, pero los eliminó a todos, solamente, nada más y nada menos que porque hizo más goles que sus adversarios. Al fin y al cabo, el fútbol va de eso, de que entre la pelotita en la portería contraria y en esa faceta, la más determinante a la hora de jugar al fútbol, el Madrid ha sido muy eficaz. No me vengan con los que resucitan a los tres días. Los blancos resucitan cada dos semanas y en 89 minutos. Porque hasta ese momento del partido el equipo languidece, parece entregado a merced de un rival que espera que suene el pitido final. Pero justo en ese tiempo que alguno de manera equivocada calificó como minutos basura, una ráfaga de pelota que antes se llamaba Ramos, ahora Benzema o un joven de 19 años al que le dicen Rodrygo, cambia la dirección del encuentro para convertir el estadio en una olla a presión. Ya dijimos que las remontadas ya han dejado de ser producto de la suerte, el milagro o la casualidad. Eso es ir a buscar un gol y conseguirlo. Da igual si es de potra, penalti o una exquisitez de otro partido. Lo importante en esos momentos de la friega es que el balón atraviese la línea de la portería y el relato cambie para siempre. Y con cada gol, las fuerzas vuelven al cuerpo de los jugadores, la voz regresa a las gargantas de los aficionados mudos y el dinero pagado por la entrada pasa de ser mucho a parecer poco por un espectáculo que servirá toda la vida para decir, yo estuve allí. El Madrid lo volvió a hacer y ya está en la final de la liga de Campeones. En París le espera el Liverpool de Jürgen Klopp, que espera revancha. A un solo partido. A todo o nada. A grada partida. Pero el Madrid, siempre es el Madrid.