Siempre estuvieron listas

Hay motivos para la alegría y es que el deporte femenino va teniendo cada vez más visibilidad. No sólo a nivel español, también universal. Bien es cierto que en nuestro país dimos ejemplo en las últimas semanas con dos hechos que reivindican y ofrecen un prisma que cada vez es más real. El deporte es de ellos, pero también de ellas. Esa percepción lo hace más rico a eso que nos apasiona 24/7. Si el partido de baloncesto entre el Estudiantes y el Magec Tias de Lanzarote rompió récord, más sonado fue el encuentro de la Liga Iberdrola entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Se llenó el Wanda Metropolitano, sí leen bien. Ese estadio vanguardesco hasta arriba para un partido de fútbol femenino. Para presenciar el mejor duelo que se puede ver en el balompié español, pero también para reivindicar. Gran acierto también de los medios de comunicación, los cuales tenemos una importancia capital en este asunto, dándole protagonismo precedente a un fenómeno sin precedentes en el planeta a lo largo del tiempo. Se superó con creces a los números anteriores. Sólo queda que ello no caiga en saco roto. Parece una obviedad que repetir esas cifras cada semana es una utopía, pero no debería serlo que el crecimiento, que viene siendo sostenible, no se detenga. Si la prensa tiene mucho que ver, también la audiencia. El impulso debe ser común para el paso delante de un hecho que debe ir acorde a los avances de la sociedad. Un crecimiento sin techo que se mira con perspectiva cuando ocupa todos los asientos de estadios gigantescos. Los éxitos no siempre son claves en el deporte, pero sí ayudan a calibrar. Y es que la mujer tiene una trascendencia capital porque la mitad o más de esos logros también llevan su firma. El firme deseo es que esos días que aún sean aislados comiencen cada vez más a ser rutina. Ellas siempre estuvieron preparadas.