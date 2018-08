Sigue faltando un cromo

Arranca la Liga. La pretemporada ya es historia para un Almería que es toda una incógnita para el curso que empieza en Cádiz. Alfonso García le ha regalado un nuevo álbum de cromos a sus aficionados, esta vez sin tantas estampas 'estrella', como en cursos pasados. Pero a este álbum le sigue faltando el cromo más importante, el de ese jugador llamado a ser el pichichi del equipo rojiblanco. Demasiado se está confiando en Sekou, un chico que ha subido del filial cargado de ilusión y que no sabemos cómo se desenvolverá en una liga profesional. Es cierto que a lo largo de su trayectoria futbolística ha hecho goles, en todas las categorías que ha jugado, pero no sabemos cómo se desenvolverá en Segunda División. Tiene la confianza del entrenador, que ya es importante, pero ahora tiene que ser él el que se gane la confianza de una grada que no es que dude de Sekou, si no que cree que el Almería debería de haber buscado, hasta debajo de las piedras, a un rematador, a un finalizador. Alfonso García insistió días pasados en buscar a un lateral izquierdo y a un pivote, que parece que la fabrica no es capaz de aportarle al equipo y hay que buscar fuera, cuando en la fábrica hay jugadores, como se ha visto esta pretemporada, perfectamente capacitados y preparados para poder ayudar al primer equipo, pero solo necesitan lo más importante: confianza. En Cádiz arranca la temporada para un Almería prácticamente nuevo, que quiere hacer borrón y cuenta nueva con un proyecto de los más humildes que se le conocen a Alfonso García en estos últimos años, con jugadores que esperan que aporten lo que otros muchos no fueron de hacerlo la temporada pasada. La apuesta se puede considerar arriesgada, pero seguramente el Almería no es que no quiera jugadores de otro perfil, sino que solo puede acudir a ese mercado para hacer su particular álbum, debido a lo justo que tiene el presupuesto para hacer la plantilla. Confiemos en Fran Fernández y que sea capaz de sacarle el máximo rendimiento a este grupo.