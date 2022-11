Siguen los mismos

El equipo ha vuelto al trabajo después de unos días de descanso y lo ha hecho con los mismos jugadores que hasta ahora están a las órdenes de Rubi -cuenten o no para en entrenador- solo hay que mirar los minutos que han jugado unos y otros. Nadie se ha marchado y nadie ha llegado cuando visto lo visto en estas primeras 14 jornadas el plantel necesita "retoques". Hay jugadores que no tienen nivel para jugar en un equipo de Primera División, como ya dejó caer precisamente Rubi tras el desastroso partido disputado en Copa del Rey en tierras gallegas, pero no tuvo la valentía de dar, en público, nombres. Visto lo visto hasta la fecha, está claro que tiene razón y prácticamente cuenta con trece o catorce jugadores que son en los que confía. Han pasado ya varias semanas desde que la Liga paró por lo del Mundial y sorprende que la dirección deportiva, antes de la pretemporada que va a volver a hacer, no haya movido ficha en cuanto a salidas y entradas de jugadores para que Rubi tenga tiempo más que suficiente para que los que lleguen (lo digo en plural), se adapten a lo que él quiere y que no vuelva a pasar lo del arranque de Liga. Entonces tras la marcha de Sadiq llegaron varios jugadores a los que el equipo tuvo que esperar, cosa que acabó pasándole factura a modo de puntos, pues Rubi no terminaba de acoplar a los nuevos y los nuevos no terminaban de entender la idea de fútbol de Rubi. Un buen central, con experiencia y con don de mando, así como un nueve, un rematador, un finalizador, son los dos jugadores que creo debe de incorporar el Almería a la plantilla y que deberían de estar ya en nuestra ciudad para trabajar, para "conocerse", como le gusta decir a Rubi, para que cuando el equipo reciba a la Real Sociedad en el Mediterráneo puedan debutar, puedan estar ya disponibles y que en estos partidos de "rodaje" que va a hacer el Almería en este mes sin competición empiecen a encajar con el resto de compañeros. No me puedo creer que el club se conforme con lo que tiene para afrontar lo que resta de campeonato, teniendo en cuenta lo visto hasta la fecha.