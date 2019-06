Silencio en Santo Domingo

El pasado lunes se publicó en la edición impresa de este diario, bajo el título de Posible 'espantá' de Mevy en el CD El Ejido, que el todavía presidente de la entidad celeste podría estar pensando, como el nombre de la noticia ya indica, hacer sus maletas y soltar las riendas de un club al que podría dejar muy tocado, tanto deportiva como económicamente, ya que incluso, en el caso de que tome la decisión de marcharse, al parecer podría exigir que le devuelvan el dinero que ha puesto desde que llegó a tierras almerienses. Eso es lo que nos aseguraron fuentes muy cercanas a la actual directiva del CD El Ejido. Sus informaciones, hasta el momento, han sido certeras al cien por cien. Y estas últimas parece que van camino de confirmarse. De hecho, desde que el domingo lanzáramos en nuestra web la noticia de la posible espantá del israelí, en la que se citaban las consecuencias para las arcas celestes, la entidad no ha hecho comunicado oficial alguno sobre este asunto, a pesar de que en las redes sociales numerosos aficionados pedían que el club aclarase si la información era cierta o simplemente se trataban de "rumores para hacer daño", como algún que otro perfil que representa a un pequeño sector de la afición ejidense dio a entender en una de sus publicaciones en Twitter. Vamos, que ahora resulta que la prensa, en este caso un servidor, que lleva desde 2012 informando sobre el CD El Ejido en estas páginas, quiere que las cosas vayan mal para este joven club. Ya es lo que nos faltaba por leer. En fin, algún día la gente entenderá que nuestro trabajo es informar, sobre lo bueno y sobre lo malo, guste o no guste. Ojalá pueda escribir dentro de unos días que todos los jugadores han cobrado lo que se les debe, que el equipo hará un proyecto potente en Tercera y que no es cierto que Mevy esté pensando en irse y dejar tiritando los bolsillos de un club que no ha gestionado nada bien. Mientras eso ocurre (si ocurre), seguiremos contando la verdad, quedando a la espera de que rompan su silencio en Santo Domingo.