Silencio cómplice

Sospechas de sobornos, amaños y corrupción. Condiciones esclavistas traducidas en miles de muertes durante la construcción de las infraestructuras. Un clima extremo que obliga a renunciar al verano como fecha de celebración del evento por vez primera en la historia. Un régimen opresor en el que las minorías y las voces discordantes son perseguidas, torturadas, encarceladas o ejecutadas. Una clase política que despilfarra el dinero en lujosos estadios que pasarán a ser gigantes abandonados a su suerte en un país sin tradición futbolística. Amenazas públicas hacia todo aquel extranjero que piense en sentirse libre durante su estancia allí. El Mundial de Qatar llegará con unos ingredientes que nos abochornarán de por vida. El abrazo con venda en lo ojos de los autodenominados países desarrollados a un régimen retrógrado e inmisericorde. El grito de que el dinero todo lo puede. La vergüenza tapada con un puñado de goles. Entre todo esto, solo silencio. Silencio de federaciones. Silencio de clubes. Silencio de entrenadores. Silencio de futbolistas. Los actores principales callan, mirando hacia otro lado, como si la equidistancia te librase de ser culpable. Como si quedarse en el centro no fuese decantarse hacia un lado. Y, entonces, el foco pasa a nosotros. A quienes nada tenemos que ver. Al hincha de a pie. Si no te gusta, no lo veas, te dicen desafiantes aquellos que nada se cuestionan. Como si la opinión del aficionado alguna vez hubiera importado. Como si tuviéramos vela en este entierro. Como si los bolsillos de quienes eligieron Qatar no estuvieran ya abarrotados de millones. Como si las televisiones no hubieran pujado ya por los derechos de emisión. La suerte está echada. El Mundial se celebrará y jamás podremos justificar una decisión así ante las futuras generaciones. Pero, al menos, los que estamos a este lado habremos alzado la voz. Ojalá los auténticos protagonistas de esto hubieran hecho lo mismo. Otro gallo habría cantado.