Silencio, se juega

El periodismo deportivo, y quien esto escribe lo es, cae en la tentación con harta frecuencia de poner nombre a las victorias y derrotas. Se crean héroes a la misma velocidad que se defenestran. En el periodismo comercial, la inmediatez y la competencia tienen estas cosas. Se admita o no, sobra espectáculo y falta más análisis. Y es que lo último no siempre es lo definitivo. Para lo bueno o malo. Los unionistas interrumpieron su crisis de juego y resultados con la convincente goleada sobre el Deportivo, que ayudó lo suyo. La actitud y la aptitud regresaron de la mano y se ganó y convenció. Pero cada partido es un examen y el de la matinal de este domingo en el Carlos Belmonte, de Albacete, testará si la recuperación es total o fue solo parcial. El encuentro se disputará sin público en las gradas, algo novedoso pero no insólito. La ausencia del jugador número 12, con su nivel de influencia, será motivo de atención. La teoría dice que el equipo anfitrión es el más perjudicado por esta circunstancia. El resultado final dictará sentencia. Si los de Lucas Alcaraz firman la victoria se afirmará que han sido capaces de sobreponerse a la orfandad de jugar sin el empuje anímico de su hinchada. Si el triunfo sonríe a la UDA, se dirá que los de Gutiérrez se aprovecharon del frío ambiente y dejaron oír sus gritos de alegría en el silencio general. La tercera opción, la del empate, puede dar lugar a titulares más imaginativos y creativos. La División de Plata es una categoría dura y larga. Se juega de sol a sol, y sol tras sol, y por tierra, mar y aire. Y añade ahora esta curiosidad con sus matices a favor y en contra. El fútbol ha crecido en las calles, sin público ni aplausos, y con el único ruido de las discusiones entre los contendientes, y los gritos de ánimo en cada equipo. El fútbol vuelve a sus orígenes.