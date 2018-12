Vaya penalti se ha comido", "vaya árbitro", "menudo robo", "siempre igual", "nunca se equivocan a nuestro favor, siempre es en contra" fueron los comentarios más escuchados al salir del Estadio de los Juegos del Mediterráneo anteayer. Es de suponer que en cualquier hinchada ocurre eso: los colores a veces, o casi siempre, ciegan, focalizando los errores en lo externo en lugar de hacer autocrítica. Lo más grave quizás es leer ciertas crónicas o escuchar algunas emisoras en las que parece que el periodista -o el que juega a eso porque la facultad ni la ha pisado- con esa careta de hincha realizando un análisis simplista. "El árbitro se ha equivocado, como también nosotros", dijo, por su parte, Fran Fernández en la rueda de prensa tras el encuentro ante el Lugo. El técnico almeriense era consciente de que Soto Grande había errado -y de manera grave- al tragarse las dos penas máximas cometidas sobre Sekou. Pero también de que el colegiado toledano no había sido el único culpable de que el Almería no venciese ante un rival en inferioridad numérica durante 53 minutos. Los de Fran Fernández van mejorando en ataque posicional y no hicieron mal encuentro el pasado domingo. Pero cuando un rival se les encierra les cuesta encontrar el gol. Que, por cierto, el Lugo lo hizo de maravilla, manejando de manera excelsa los distintos conceptos defensivos del juego. También sería de necios reprocharles que supiesen manejar el otro fútbol. Me gustaría ver a quienes opinan así estar dentro de un terreno de juego con un compañero menos aguantando las embestidas del rival durante casi una hora. Temporizar es necesario y es labor del colegiado añadir una gran cantidad de minutos. Aun así, culpar a éste de no imponerse con superioridad numérica más de la mitad del partido, incluso realizar aseveraciones en función del resultado, es de ser simples.