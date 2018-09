Simply the best

Fiarse de alguien a sabiendas de que es un talibán de lo suyo tiene sus riesgos. Pero antes que tener mi propia opinión sobre algo de lo que no tengo ni idea, prefiero preguntar. ¿Raúl, qué pensamos de esto? ¿Raúl, esto de qué va? ¿Raúl, este tío es bueno? Entonces Raúl sienta cátedra y yo asumo su doctrina hasta las últimas consecuencias. Es por eso que a día de hoy sigo considerando a Luka Modric como un paquete que no tiene nivel para estar en el Real Madrid. Porque si alguna vez ha estado Raúl en sintonía con la prensa deportiva catalana fue cuando el equipo blanco fichó al croata. Innecesario, injustificable, sobrevalorado.... Éstas fueron algunas de las lindezas que el bueno de Raúl le dedicaba en su momento al recientemente ganador de The Best.

Aún hoy sigo disfrutando restregándole por la cara cuán equivocado estaba. Y mira que Raúl me repite por activa y por pasiva, como sabio que es, que ya rectificó en su momento, porque no le quedaba otra que rendirse a la evidencia.

Pero aun así, yo me resisto. Que el Real Madrid ha estado deambulando con un juego ramplón así en general, tirando de pegada y garra, aferrándose a los tropecientos goles de Cristiano Ronaldo es también público y notorio, aunque no negaremos ahora que Luka Modric ha sido una pieza clave para la proeza del Real Madrid en Europa en los últimos años. Pero para proeza, la que ha hecho el croata al imponerse por fin en un galardón individual a Messi y a Ronaldo. Aunque también aquí diré que no es tanto por mérito suyo como por estar en el momento y en el lugar adecuados. Lo de que Leo y Cristiano ganaran por inercia ya olía y bastó que Modric cuajara un par de partidos buenos al inicio del Mundial y, hala, ya tenemos sustituto de la noche a la mañana. Y, oye, que no me parece mal, pero que ahora Luka Modric pueda estar en disposición de ganar un Balón de Oro, cuando en su momento se le negó a dos señores como como Xavi e Iniesta, sigue siendo igual de injusto.