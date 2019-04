Sinceridad y crédito

En fútbol hay que elegir. No hay más remedio y, además, la lista de opciones es muy amplia. Se puede ser toro o torero; gavilán o paloma y David o Goliat. Se trata de pasar por la mitad del jardín evitando el ángulo de 90 grados o recorrer ese ángulo sin dañar las flores, según la teoría de Menotti. La UDA tiene libreto porque FF, su relator, eligió. Diseñó la hoja de ruta, trazó el esquema más conveniente 4-2-3-1 y ha dado continuidad y protagonismo a sus elegidos. Y el tiempo y los resultados se han encargado de darle la razón y concederle el crédito que no tenía al inicio del curso. Por convicción, devoción y titulación, los entrenadores lo son, sobremanera, por el rendimiento de su trabajo. Se es técnico para lo bueno y malo, en la adversidad y prosperidad, en la salud y en la enfermedad, como reza el rito de toda misa nupcial. Pero nadie está matrimoniado con el triunfo de por vida. Porque los entrenadores aciertan y se equivocan. FF no es una excepción. Es justo reconocer que ha sumado más de los primeros que de los segundos y es uno de los técnicos revelación de la categoría. Pero no es menos justo admitir que se equivocó, o no acertó, según se mire, en la última jornada contra el Rayo. Entonó el mea culpa y pidió perdón en público. "El responsable soy yo", declaró. Su confesión fue un ejemplo de sinceridad, una cualidad asociada con la humildad y veracidad. Cuando esto ocurre, el implicado es encumbrado. Pero si el mismo entrenador trata de arrogarse la paternidad de la victoria, se le tilda de endiosado. Hay quienes, con sus decisiones, influyen sobre los partidos y el marcador. Otros se aferran en defender su estilo y verdad, y prefieren ser atrevidos y no 'amarrateguis', concepto con una indudable carga peyorativa. La aplicación de ambas, en tiempo y forma, está detrás de la solución.