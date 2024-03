El adiós de Garitano ha supuesto un punto final a una atípica historia. Esa en la que los rojiblancos jugaban como nunca para acabar perdiendo como siempre. En estos cinco meses, el aficionado rojiblanco ha vivido en primera persona todo tipo de emociones: desde el desvanecimiento moral, con alguna que otra subida en esas semanas en las que parecía que sí, pero al final era más bien que no, hasta la aceptación de una temporada que acabó en Vigo y que fue el penúltimo partido del tecnico vasco en el banquillo indálico. Un buen amigo dijo después del partido contra el Sevilla que, en el mundo del fútbol, no se puede ser cobarde y ególatra a la vez. Garitano lo fue durante toda la segunda parte de ese encuentro. Con el resultado a favor, tuvo que tirar de Sergio Arribas y Largie Ramazani cuando el partido pintaba bastos, en un acto de cobardía. No obstante, su ego le llevó a seguir empecinado en la idea de no darle entrada a estos dos futbolistas cuando la situación era propicia para ello. En este punto está la explicación de su despido, ya que por méritos deportivos tendría que haber salido mucho antes. Han sido 19 partidos de liga en los que no ha ganado ninguno. Jornada tras jornada, el entrenador de Derio ha seguido con aquello de que ‘el equipo compite’, en una huida hacia delante que le ha acabado atropellando. Y es que el drama es que haya sido cesado por la devaluación que estaba provocando en los principales activos del club y no por esto último. Una más en este curso en el que la lógica pocas veces se impone en el reino de la incomprensión. Ahora Pepe Mel será el encargado de comandar a este equipo hasta junio, con diez encuentros por delante. En este rocambolesco año, nada sería más poético que una victoria del Almería en Gran Canaria contra Las Palmas. Imaginen la cara de alguno viendo el partido en su casa y presenciando aquello que no pudo hacer durante meses. Sin dudas, sería un atípico domingo para un atípico entrenador.