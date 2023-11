Sobran del fútbol

Este pasado lunes pudimos conocer al flamante nuevo ganador del Balón de Oro, llenando este tema las cientos de tertulias futbolísticas. Sin embargo, a este periodista hay otra cosa de la que empieza a estar cada vez más harto y que poco tiene que ver con este premio. Se trata de la lacra de los ultras en el mundo del deporte y, en particular, del fútbol. La última la hemos vuelto a presenciar en Francia y con los ultras del Marsella como protagonistas. Estos, porque ni mucho menos merecen el calificativo de aficionados, no tuvieron mejor ocurrencia que apedrear el autobús de Olympique de Lyon cuando este estaba llegando al Vélodrome. Lo que para algunos podría parecer una mera anécdota acabó con el técnico del conjunto lionés, Fabio Grosso, con una notable herida que le dejó sangrando y con el partido de la décima jornada en la Ligue 1 siendo suspendido. El enésimo vergonzoso acto que realizan los ultras del Olympique de Marsella, quienes hace no tanto ya amenazaron al presidente del club francés, el español Pablo Longoria, que acabó con la salida de Marcelino al ser insostenible la situación extradeportiva que vive la entidad marsellesa. Pero tampoco hace falta irse al país vecino para vislumbrar la bochornosa imagen que dan los ultras en el mundo del fútbol. También este pasado fin de semana ultras del Betis le pegaban una brutal paliza a un hombre escasas horas antes de que el conjunto verdiblanco recibiera en el Benito Villamarín a Osasuna. Habrá quien trate de defenderles con ese cada vez más manido ‘es que animan’. como si eso fuera motivo suficiente para darles barra libre para hacer lo que les dé la gana. Algo que a quien escribe estas líneas le continúa hartando y le parece más preocupante. Resulta totalmente incomprensible que en pleno siglo XXI y en una sociedad que se supone civilizada, este tipo de actos sigan sucediendo en la actualidad. Este periodista considera que ya va siendo hora de que los encargados de tomar decisiones con las que castigar a estos ultras se pongan a trabajar de inmediato en acabar con esta gran lacra que padecemos. No me cansaré de decirlo: Sobran del fútbol.