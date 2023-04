Por Síndrome de Stendhal se conoce a una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco y temblor, palpitaciones, vértigo y confusión cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando estas son consideradas extremadamente bellas. El primero al que se le diagnosticó fue a Stendhal, famoso novelista francés del siglo XIX, tras una visita a Florencia por el derroche artístico de la ciudad italiana. Joan Francesc Rubi padece este mismo mal, pero en una versión corregida, más particular. Lo suyo no es una ‘sobredosis de belleza’, sino todo lo contrario.

Después de 14 partidos a domicilio con 10 derrotas y 4 empates, con 31 goles encajados y 12 anotados, el nivel de su plantilla en los desplazamientos le tiene aturdido, ha viciado un tanto la opinión y ha cegado su sentido de la belleza. Los efectos son evidentes en sus ruedas de prensa. La visita al Metropolitano es el último ejemplo. El de Vilasar de Mar puso el acento en el resultado y se olvidó del juego.

Defendió a los suyos, como es su obligación y está dentro del código deontológico de todo entrenador. Pero lo que la UDA “ ha estado siempre dentro del partido y ha llegado vivo hasta el final” es una interpretación muy libre por su parte que a este periodista le hace pensar en una visión romántica del fútbol o en una malevóla forma de defender con las palabras lo contrario de lo que se piensa. La dominación por un fenómeno extraño o un sentido deformado de la realidad es una tercera alternativa con menos opciones.

Los rojiblancos se quedaron en cueros en un partido de pantalón largo y no fallecieron tres veces o más porque no es posible. Todo lo que es probable es posible y al revés en el mundo cabalístico, pero esperar algo distinto a la derrota era un brindis al sol. Al fútbol se puede jugar de muchas formas, pero no de cualquier manera y los Robertone, Melero y compañía fueron niños en un partido de adultos y Rubi amplió el desaguisado con una lectura infantil.