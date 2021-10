Sobredosis de fútbol

Gianni Infantino volvió a hacer saltar la banca futbolística hace unos días cuando puso sobre la mesa la idea de acortar, a la mitad, el tiempo entre Mundial y Mundial. Es decir, disputar ese torneo cada dos años, robando así todo el romanticismo que encierra el saber que, cuando caes eliminado en esta competición, no volverás a tener una oportunidad semejante hasta, al menos, cuatro veranos después. Gianni Infantino es el presidente de la FIFA, por cierto. Nunca está de más aclararlo, ya que entendería que a alguien le pudieran bailar tantos nombres y cargos. Al fin y al cabo, son el mismo perro con distinto collar. Infantino, Ceferin, Rubiales, Tebas. Todos buscan enriquecerse -más todavía- a costa de erosionar el fútbol. Sería normal confundirlos. Las ventanas internacionales, cada vez más abundantes y que ahora conllevan el aplazamiento de partidos ligueros. El nuevo formato de Champions que ya se vislumbra en el horizonte. Las Supercopas de España con semifinales y final en países remotos alejados de la afición. El novedoso y multitudinario Mundialito de Clubes, que ya de por sí era una multitudinaria Copa Intercontinental. Las amenazas de aumentar el número de Clásicos en La Liga. El Mundial de Qatar, metido con calzador en invierno, enterrado en corrupción y que se ha cobrado varios cientos de vidas obreras. Y, por si fuera poco, la Supercopa, solución estrella de Florentino, Laporta y compañía, pintados como un Robin Hood que lucha contra el poderoso, sí, pero no precisamente para repartir sus beneficios entre los pobres. Y así, estos individuos multiplican el número de partidos de fútbol cada temporada mientras dividen la pasión que el aficionado de a pie posee. Porque cada novedad que implantan parece alejar un poquito más al hincha de su butaca del estadio. Y resulta irónico que, cuanto más fútbol haya, de menos fútbol disfrutemos. Pero es lo que hay. Porque, para pasarlo bien con este deporte, no necesitábamos a estos señores dirigiéndolo. Ya lo hacíamos sin ellos.