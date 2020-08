Sobresaliente en solidaridad

Se acabó la temporada para el Almería. Y creo que lo hizo antes de tiempo, y que yo, como muchos almerienses, estábamos convencidos de que el equipo estaría compitiendo hasta el día 23 de agosto, luchando por estar la próxima temporada entre los grandes de nuestro fútbol, tal y como quería Turki, dueño del club, pero el equipo se quedó en el intento. Nadó, nadó y nadó, pero no alcanzó la orilla y la decepción inundó los corazones de los miles de seguidores que tiene el Almería, esperanzados en que su equipo lograría el ascenso a Primera División. Pero no pudo ser. El último partido fue un querer y no poder y eso desesperó, y de qué manera, a la afición rojiblanca que no daba crédito a lo que estaba haciendo su equipo frente al Girona. Pero eso ya es historia. Es cierto que la herida sigue ahí y que somos muchos los que lamentamos la oportunidad perdida para haber estado la próxima temporada en Primera División, entre los mejores de nuestro fútbol … pero eso tendrá que esperar. Ahora toca reflexionar y mirar y corregir lo que posiblemente se hizo mal, para tomar buena nota y no volver errar en lo mismo. Esta temporada debe de servir de ejemplo para crecer con paso firme la próxima. Pero creo que todo no ha sido tan malo -el no ascender a primera ha sido un palo muy grande-. Me quedo con lo bueno y lo bueno tiene matrícula de honor y todos, absolutamente todos, nos tenemos que sentir orgullosos del club y, sobretodo, de Turki, porque en solidaridad, ha sido ejemplar para con los almerienses, especialmente con los más necesitados, con los más vulnerables cuando llegó la desgraciada pandemia del COVID-19, haciendo una donación millonaria que nos dejó a todos con la boca abierta, mostrando así Turki su lado más generoso para con una ciudad y una provincia que le acogió con los brazos abiertos. Ese detalle no podemos pasarlo por alto al hacer balance de esta primera temporada de Turki, y su grupo de colaboradores, en Almería y eso sí que se lo tenemos que tener todos agradecidos, porque nos ha ayudado, y mucho y eso no tiene precio.