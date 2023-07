Sobresalto nocturno

Almería, 13 de julio de 2023. Estimado Piñeiro, eran poco más de las 23:30 de la noche del martes al miércoles cuando de casualidad me saltó en twitter el comunicado sobre el estado de salud de Turki Al-Sheikh y tuve que comprobar dos veces que fuera la cuenta oficial de la UD Almería y no una fake news. Me sorprendió mucho por emplear el término “intervención quirúrgica crítica”, pero luego el propio presidente tranquilizó al personal. Confío en que su maltrecho estado de salud no implique consecuencias vitales, aunque en ese extremo imagino (al menos espero) que haya una estructura suficiente para continuar el proyecto. Hasta donde sé Turki no tiene descendencia, pero imagino que al gobierno de Arabia Saudí no le interesaría ver morir al único equipo con capital de ese Estado en la LFP cuando ha comprado el Newcastle y está potenciando su propia Liga. Quiero creer que el vicepresidente, Yazeed Altwayjri, hasta ahora semidesconocido para la afición indálica, daría un paso al frente.

PACO GREGORIO