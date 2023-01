¿por qué estamos tan felices, unos, tan parados, otros, y muy importante: en general, jugando el papel de espectadores ajenos a la labor de socavamiento de los cimientos de nuestra sociedad, mientras los artífices de esta burda y zafia destrucción, siguen a lo suyo, y nosotros nos achantamos ante sus ofensas? Me valen como respuesta estas palabras de Antonio Machado: He andado muchos caminos,/ he abierto muchas veredas;/ he navegado en cien mares,/ y atracado en cien riberas./ En todas partes he visto / caravanas de tristeza,/ soberbios y melancólicos / borrachos de sombra negra,/…Ignacio Flores