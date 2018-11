En mi barrio Solari quiere decir solo. Estoy Solari, vine Solari, llegó Solari; es decir, sin la compañía de nadie. Con nada de eso tiene que ver Santiago, el técnico que este sábado debutaba de manera interina al frente del Real Madrid. Después de la decapitación de Lopetegui, el argentino ex Atlético y Real Madrid, hacía sus primeros pinitos como técnico en la alta competición, ante un Bernabéu impaciente que pitó a sus jugadores durante varios pasajes del partido. Por lo que se vio, Santiago está Solari, expuesto a los resultados, en un interinato que será evaluado partido a partido, como le gusta decir al Cholo Simeone. Por lo que pudo apreciarse este sábado en el encuentro en el que el Real Madrid recibía al Valladolid, el equipo de Solari no parece que haya virado la dirección y a no ser por un disparo de Vinicius que se incrustó en la portería cuando el balón tenía un destino muy diferente, la bronca hubiera sido monumental. Un partido mal jugado, un gol de carambola y otro de penalti, maquilla la realidad de un conjunto que no termina de convencer. Los resultados mandan y al fin y al cabo, conforman la realidad. Las sensaciones continúan siendo las mismas en la casa blanca. La temporada pasada no fue muy diferente y el Real Madrid, en ese momento conducido por Zidane, terminó a 17 puntos del campeón. El matiz no es menor, si consideramos que ese mismo equipo acabó reinando un año más en Europa, lo que desterró cualquier tipo de dudas. Lo del equipo merengue no es solo un problema de técnicos. En los últimos tiempos se marcharon jugadores como Pepe, James, Kovacic y Cristiano Ronaldo entre otros, y solo llegaron dos porteros -Courtois y Lunin-, para cubrir un puesto bien custodiado con el nunca querido por la dirigencia Navas. Ahora muchos son los nombres que suenan para el mercado de invierno, pero de aquí a enero el tiempo se puede hacer interminable. También se busca técnico, si Solari no da rápido en la tecla. Por ahora, Santiago está Solari.