Solidarios y egoístas

El Almería volvió a evidenciar lo generoso y solidario que es el equipo a la hora de defender, trabajar y presionar la salida del balón del rival. Cuando el equipo trabaja como lo hizo ante el Numancia, es fácil desquiciar a los adversarios, hasta el punto de que alguno acabe expulsado como le pasó a Unai Medina. El conjunto almeriense había anulado por completo al soriano, aunque esa abismal diferencia no se hiciera notar en el marcador. Buena culpa de esto la tuvo la cantidad de ocasiones marradas en los metros finales por el equipo dirigido por Fran Fernández. Unas veces la precipitación, pasados de vueltas a la hora de definir, y otras el egoísmo, cuando el jugador de turno decidió jugársela a pesar de tener compañeros en mejor posición a su lado, hicieron que los rojiblancos solo ganaran por 1 a 0 al cuadro numantino. Harían bien los pupilos de FF en implementar la solidaridad con la que trabajan en defensa a sus acciones de ataque. En condiciones normales, el Almería debería haber goleado al Numancia y el partido tendría que haber estado sentenciado desde el primer tiempo. Pero no fue así y por suerte no tuvimos que lamentar estas ocasiones marradas, ya que hubo fases en el segundo tiempo donde alguno temimos la igualada visitante. Lo bueno es que no fue así, y los tres puntos se quedaron en casa. Estos, unidos a los 3 que sumaremos ante el Reus, hacen que el Almería se sitúe con 37 puntos en la tabla, a tiro de los 40 puntos cuando aún estamos en febrero. Sin duda, una situación privilegiada comparada con lo que sufrimos las 3 últimas temporadas. El presidente, como acostumbra cuando el viento sopla a favor, tuvo a bien salir a la palestra al acabar el encuentro para dar por sellada la permanencia y mirar a los próximos 4 o 5 partidos para ver si este equipo tira para arriba o no. Es cierto que esa opción está ahí, pero tampoco vendría mal dar crédito al trabajo de Fran y sus hombres. Tengo la impresión de que al club le cuesta reconocer la buena labor de Fran, a pesar de que ha superado con creces sus propias expectativas. PD: ¿Las renovaciones de René, Romera, Ibiza, Juan Carlos y Saveljich para cuándo?