Solidarios

Aveces las tragedias nos ponen al límite. A veces los daños de lo inesperado, tanto que casi ronda el absurdo, disparan conductas que nos reconcilian con la especie. A día de hoy no tengo claro si es más fácil ser pobre y solidario, o rico y solidario, pero no la solidaridad que parte de la billetera, esa es la fácil. Tengo mucho y te doy limosna (aunque a veces haga falta) es más sencillo (creo) que imbuirte en un mono de trabajo y echarte a las calles a ver qué puedes hacer para paliar en algún grado, el dolor y la desesperanza ajena. Los desgraciados sucesos acaecidos en Mallorca hace unos días pusieron no solo el gesto, sino también la acción sobre la mesa. El mejor tenista español de todos los tiempos, Rafael Nadal, tocado en su fibra íntima por las inundaciones que ahogaron el futuro inmediato del municipio de Sant Llorenç, ataviado para la ocasión, se puso a currar a la par de los vecinos. Claro está que Nadal no necesita una operación de lavado de imagen ni de maquillaje, para convertirse en el yerno que cada padre desearía tener. Imagino que se presentó en la nave de un conocido, y cepillo en mano por unas horas, fue uno más. El gesto fue reproducido por miles de ciudadanos que allí se presentaron también para echar una mano, a quienes en esos momentos lo necesitaban. La actitud del tenista destaca por lo poco habitual de la acción. En mi recuerdo inmediato solo aparece Paco Jémez, cuando en septiembre de 2017 el entonces entrenador del Cruz Azul mexicano se unió a las brigadas de ayuda que colaboraban con las víctimas del terremoto que dejó más de 250 muertos. Un mes antes, cuando los atentados de la Rambla de Barcelona, golpeaban el corazón de la ciudad Condal, fue Lucas Digne, en ese momento lateral del Barça, quien bajó de su casa con toallas para improvisar torniquetes a los heridos. Supongo que la reacción está dentro de uno. Si no hubieran hecho nada, no pasaría nada. Pero se es solidario o no se es; y ellos lo fueron.