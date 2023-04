Jamás podrá quejarse Rubi tanto de la paciencia como del grado de confianza que Mohamed El Assy y el Almería le han dado, sobre todo, esta temporada en Primera División. Una victoria en los últimos ocho partidos y penúltimo clasificado son argumentos más que suficientes, a falta de once jornadas para acabar la Liga como para que el director general del Almería hubiera tomado ya una decisión que está en boca de la gran mayoría de seguidores del equipo rojiblanco, que han perdido por completo toda la confianza en el entrenador catalán. Son números más que preocupantes, aunque Rubi quiera mirar hacia otro lado. El fútbol no tiene memoria ni vive de los recuerdos. El fútbol son resultados, que, al fin y a la postre, es lo que cuenta. Lo de jugar bien, las buenas sensaciones y todos los halagos posibles que se le puedan echar al equipo no valen para nada porque no te dan puntos. Los puntos te los dan los resultados y si estos no llegan todo el mundo sabe lo que pasa. ¿Por qué Rubi, por ejemplo, ante la ausencia de Pozo no apuesta por Mendes, siendo este el otro lateral derecho que tiene en la plantilla y sí que opta por Chumi? Sencillamente por resultados. Mendes fue un dolor de cabeza en Girona y difícilmente Rubi volverá a apostar por él, por muy bien que trabaje todos los días y sea una maravillosa persona. El equipo no conoce la victoria desde que lo hizo frente al Barcelona y no puede vivir de eso porque esa victoria no te ha dado el objetivo. Después de ese partido han venido muchos reveses que han llevado al equipo hasta el semisótano de la tabla, aunque Rubi no quiera mirarla, pero es la realidad, lo que vale, lo que cuenta. El equipo necesita reaccionar ya y no valen las excusas ni los lamentos. Como no le de por sumar de tres en tres, El Assy se va a empezar a poner nervioso, después de la promesa que hizo sobre el futuro del equipo. Estoy completamente convencido de que si no hay reacción, su paciencia puede tener fecha de caducidad.