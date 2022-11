Almería, 2 de octubre de 2022. Estimado Piñeiro, soñar es gratis, al menos mientras Hacienda no diga lo contrario o la inflación no siga disparándose y se convierta en el único motivo de nuestros desvelos. Planteándolo como lo cuentas, para lo que tiene que darse un determinado tipo de partido, nada es imposible. Pero la cruda realidad indica que la UDA nunca ha sumado un solo punto en el Camp Nou, por lo que para empezar me conformaría con arrancar un empate. Seguro que Rubi intentará plantear un partido parecido al que salió frente al Villarreal en el Ciudad de Valencia y en ese contexto podría haber margen a la sorpresa, pero soy de los que prefieren centrar los esfuerzos el próximo miércoles ante el Getafe en el Power Horse por todo lo que acarrea. Será el último partido liguero en casa antes del parón mundialista y acabar ganando dejaría un gran sabor de boca en la afición y si no se rasca nada en Barcelona con 16 puntos en la saca. Quien mucho abarca, poco aprieta...