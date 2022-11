Sons of the Desert

Roma no se construyó en un día y aunque el alfonsismo empieza a ser un lejano recuerdo, aún quedan algunos ramalazos, malos hábitos o malas costumbres, que nos siguen recordando que el club sigue en un proceso de transformación que en el futuro no dará cabida a situaciones vergonzosas como lo de las 300 entradas prometidas al Real Jaén para luego jugar el partido a puerta cerrada o el hecho de que el conjunto jienense sí retransmitiera su partido por YouTube y nosotros ni nos molestemos. O el hecho de que nos enteremos de cosas de rebote, sin que el club lo comunique oficialmente, como el amistoso del próximo sábado contra el conjunto austriaco Sturm Graz (estaría bien que se retransmitiera por nuestro canal de YouTube, si no es mucho pedir). Mejor no recordar tampoco el desaguisado de la campaña de abonos o la verbena de Federación de peñas que tenemos. Como digo, mucho camino por recorrer, aunque hay otras cosas que se hacen bien. A nivel de marketing se ha mejorado mucho. El tema del león Rozam no tiene mucho que ver con nuestra tierra, y a mí, sinceramente, me chirría mucho, aunque entiendo que es la marca de Turki y lo acepto, pero ese 'Sons of the dessert' (hijos del desierto), que es usado por Arabia Saudí sí que tiene su conexión con Almería y a mí, particularme, me gusta mucho. En realidad, siempre que la cuenta oficial del club presume de nuestra ciudad, provincia, el desierto de Tabernas, nuestras playas, etc., me siento muy orgulloso. Ayer marcharon los hombres de Rubi a su concentración de Marbella y vimos por primera vez el autocar rojiblanco, por fin finalizado, en rojo, y con ese 'Sons of the dessert' por emblema. Allí en tierras malagueñas estarán una semana. Tenemos un mes por delante para preparar el duelo en Cádiz donde el objetivo es dar un golpe en la mesa, lograr nuestra primera victoria visitante y así cambiar la dinámica que llevamos lejos de casa desde que comenzó la liga. Además, es una oportunidad para trabajar de forma específica con el grupo, algo que no se pudo hacer en verano por los numerosos cambios en la plantilla a última hora...