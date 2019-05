Spaghetti Western conquense

Por mucho que creamos que conocemos España, siempre hay lugares que se nos escapan y que nos muestran autenticas joyas de nuestra cultura. Me encanta viajar, junto con practicar deporte es mi principal hobbie, pero más que coger un avión e irme al extranjero, prefiero abrir el mapa de España e ir poniendo chinchetas en los sitios en los que ya he estado. Este pasado fin de semana mezclé naturaleza con urbanismo: Río Mundo, una joya ecológica de la madre Tierra, en la que la mano del ser humano todavía no ha destrozado todo lo que le caracteriza, con la historia y la belleza escondida en cada adoquín que forma la ciudad vieja de Cuenca. Les invito a que vayan un par de días al Río Mundo, un pequeño cauce fluvial que riega lo que sería la cara norte de Cazorla, donde Félix Rodríguez de la Fuente rodó parte de sus escenas. Allí hay una reserva natural, La Dehesa, donde pueden ver lobos, ciervos, jabalíes, patos.. en semilibertad. Fabuloso para niños y mayores. Cuenca también se ve en un día, de hecho, el tren turístico nos ofreció una gran visión de una ciudad en la que las pendientes amargan a los riñones, cuando vas con un carricoche. Aún así, merece la pena bajar y subir por las maravillosas vistas de las Casas Colgadas y del Parador Nacional de Turismo, amén de las deliciosas carnes de caza que allí se comen. ¡Qué bueno está el morteruelo! El último día lo dedicamos a la Ciudad Encantada, lugar donde los avatares climatológicos son como pequeños duendes que van tallando de forma increíble grandes sillares de piedra. El guía que nos lo enseñó presumía de que allí Sergio Leone había rodado varias películas, compartiendo protagonismo con Almería, como por ejemplo Conan, el Bárbaro. ¿Nos sentimos aquí igual de orgullosos de todo lo que le hemos ofrecido a la industria cinematográfica? Deberíamos. Nuestra provincia es una joya sinigual.