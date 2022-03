'Speaker number one'

Yamigo, por supuesto. Bueno, y también periodista, pero prefiero decir primero lo de amigo y maestro porque de él he aprendido cuando escuchaba su voz a través de las ondas.

Me gustaba oír los partidos del Almería en sus retransmisiones en ACL Radio. Era otro Almería, el de Alfonso en sus últimos años de esplendor. Recuerdo que nos vimos en el Sánchez Pizjuán, en una derrota fruto de una mala cesión de Acasiete a Esteban, que se quedó frenada por el aguacero que caía del cielo. Marcó Negredo, ¡qué raro, un ex marcándole al Almería!

En un 2-3 copero en Anoeta, el año de las semis, le pedí que si podía estirar la retransmisión para coger protagonistas. Es la manera en la que a veces nos veíamos abocados en prensa para poder escuchar las ruedas de prensa que no fueran ligueras, gracias a la ayuda de algún compañero. Me valían dos o tres jugadores, pues cogió cinco o seis y luego me escribió un mensaje de texto (no había guasap aún) para ver si ya tenía suficientes o quería más.

Hace ya varios años que su voz ya no está en las ondas, sino que ha resonado con fuerza en el Moisés Ruiz. Es periodista, de los buenos, pero hay que reconocer que tiene arte también como 'speaker'. En el primer maratón que hice en El Ejido (mucho más duro que el de Almería), micrófono en mano iba recibiendo a los atletas en la línea de meta en el Estadio de Santo Domingo. Oye, pues en el sprint final me vine arriba gracias a sus ánimos y palabras. Lástima que en esta edición su voz no fuera la que resonaba en los altavoces.

No les voy a decir su nombre, para ver de quién se trata lo mejor es ir a ver un partido del play off por la Superliga de Unicaja Almería o un encuentro del Grupo Élite de URA, puesto que también le da al oval. Es la voz popular del polideportivo almeriense, no se le han caído los anillos por dejar el micrófono y reconvertir su voz, su estilo. Un ejemplo.