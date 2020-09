Por fin Koeman habló y fue para quitarse muertos de encima. Habló el Messi y de Suárez. Justificó el enojo de Leo y destacó su actitud en los entrenamientos. Todo eso después de que el diez argentino pegara otra rajada monumental contra la directiva; a lo mejor el técnico se sintió aludido. Por ahora pocos creen en el holandés que sabe que tiene los días contados, excepto que el Barcelona lograra ganar alguna competición importante. Se va Bartomeu por las malas o por las malas y Koeman se irá con él. El héroe de Wembley aceptó el cargo porque sabe que en la cola está Xavi, y muchos ven en el ex mediocampista al sucesor de Guardiola. El mensaje de la directiva es claro y se limpiaron a los amigos de Messi, más por colegas que por rendimiento. Cuando trajeron a Vidal, fue para reemplazar a Paulinho. Ese jugador diferente que imprimía carácter y hacía goles. Vidal nunca fue titular indiscutido, pero dentro de la cancha no decepcionó, porque su juego es el que es. Quizás la operación más dolorosa ha sido la salida de Luis Suárez. Un jugador que ha hecho historia en el club blaugrana, se merecía algo más que una llamada de un minuto para comunicarle que no se cuenta con sus servicios. Malas formas y pocas razones. El uruguayo con seguridad es de los delanteros más efectivos y esos no hay muchos en el mercado. Simeone, atento al desconcierto, pescó en aguas revueltas y el Barça le vuelve a regalar un 9 al Atlético, como lo hizo con David Villa. El año que el asturiano llegó a Madrid, el Atlético salió campeón de liga. Suárez es lo que el Cholo busca. Es el nuevo Diego Costa, pero contrastado. Es un jugador ideal para los colchoneros que han hecho de la garra y la pasión, una manera de vivir el fútbol. Ser uruguayo y jugar en el Atlético de Madrid no rima pero pega. Ahora Suárez es el ariete que hace ilusionar a la afición. Todos descartamos que marcará muchos goles si las lesiones le respetan. Si la rodilla no se rompe, hay Suárez para rato.